الفالح يبحث في اليونان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح خلال زيارته إلى الجمهورية الهيلينية (اليونان)، زيادة وتعميق التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال وزير الاستثمار في ختام زيارته، إن زيارة اليونان تأتي في إطار توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان؛ لتقوية وتعميق الشراكة السعودية - اليونانية، واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والسياحية وغيرها من المجالات. وأضاف «بحثت مع شركائنا وأصدقائنا في اليونان عددا من البرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وتتيح هذه الزيارة الفرصة للشركات السعودية واليونانية لبحث الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتطويرها سواء في المملكة أم اليونان».

وأردف «بحثت مع الجانب اليوناني في إطار أعمال الاجتماع الخامس للجنة السعودية - اليونانية المشتركة، فرص توسيع شراكتنا الاستراتيجية في المجالات كافة، وخاصة التجارية والاستثمارية».

لقاءات ثنائية

وعقد الفالح - خلال الزيارة- لقاءات ثنائية مع المسؤولين اليونانيين؛ استهلها بلقاء رئيس وزراء الجمهورية كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث أكد الجانبان أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطوير وتنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات. كما شملت اللقاءات وزير التطوير والاستثمار أدونيس جورجاديس، ووزير الحوكمة الرقمية كيرياكوس بييراكاكيس، ووزير السياحة فاسيليوس كيكيلياس، ووزير الشؤون البحرية والسياسة الجزرية لوانيس بلاكيوتاكيس، ونائب وزير خارجية اليونان للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراجويانيس، حيث بحث خلالها فرص توسيع الشراكات الاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين.

اللجنة الوزارية

وخلال الزيارة، انعقدت أعمال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية السعودية - اليونانية المشتركة برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح ونائب وزير خارجية اليونان للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراجويانيس؛ لبحث سبل تطوير العلاقات في جميع المجالات؛ بما فيها التجارية والاستثمارية بين المملكة واليونان.

وعقد على هامش الزيارة منتدى الاستثمار السعودي - اليوناني، إذ شهدت أعمال المنتدى جلسات ناقشت عددا من الموضوعات التي تهم البلدين في مجالات الطاقة والبناء والابتكار والأغذية الزراعية والنقل البحري والسياحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممكنات للاستثمار في البلدين.