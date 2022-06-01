4 مشاريع ابتكارية تحصد شهادات تميز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت المملكة على 4 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS 2022» التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف بسويسرا تحت شعار «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرفاه والشمول والمرونة»، وذلك نظير تميز مشاريعها الابتكارية، ليرتفع بذلك مجموع شهادات التميز التي تحصلت عليها المملكة إلى 30 شهادة تميز. ومنحت شهادات التميز لمشاريع «منصة اختبار» المقدمة من وزارة التعليم عن فئة الوصول إلى المعلومات والمعرفة، و»برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية» المقدم من هيئة الحكومة الرقمية عن فئة بناء القدرات، و»تحدي الأمن السيبراني» المقدم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عن فئة بناء الثقة والأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، و»مشروع مركز دعم تطوير الأعمال» المقدم من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن فئة العلوم الالكترونية. 4 شهادات تميز لـ:





منصة اختبار، المقدمة من وزارة التعليم عن فئة الوصول إلى المعلومات والمعرفة.



برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية، المقدم من هيئة الحكومة الرقمية عن فئة بناء القدرات.



تحدي الأمن السيبراني، المقدم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن فئة بناء الثقة والأمن.



مشروع مركز دعم تطوير الأعمال، المقدم من جامعة الأميرة نورة عن فئة العلوم الالكترونية



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