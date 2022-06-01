الأردن يستفيد من التجربة السعودية في تسهيل إجراءات الموانئ

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واستعرضت اللجنة بمشاركة وفد سعودي برئاسة وكيل الهيئة العامة للنقل البحري عبدالرحمن الثنيان، فيما رأس الجانب الأردني مدير عام الهيئة البحرية الأردنية محمد سلمان، المستجدات التي يشهدها قطاع النقل البحري والموانئ في البلدين.وأبدى الجانبان رغبتهما بالاتفاق على مجموعة من العناصر المشتركة كتعزيز التعاون بين الإدارات البحرية وآلية التحقق من الشهادات، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات النقل البحري، وتوسيع نطاق التعاون المشترك فيما يتعلق بالتعليم والتدريب البحري من خلال الكليات والأكاديميات المعتمدة في البلدين، إضافة إلى تنمية حركة التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات في موانئهما من خلال التطبيق الأمثل للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والاستفادة من التجربة السعودية بهذا المجال، وستواصل اللجنة أعمالها ومتابعة تنفيذ اتفاقياتها ومن المقرر أن تعقد اجتماعها القادم في العام 2023م في المملكة.
ويأتي اجتماع اللجنة في إطار العمل المشترك والتعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين المملكة والأردن، ومن منطلق الرغبة المشتركة في تنظيم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال صناعة النقل البحري، واستكمالا لمسيرة التكامل والتنسيق المشترك.
الاتفاق على:
- التعاون بين الإدارات البحرية.
- التعاون في آلية التحقق من الشهادات.
- تبادل الخبرات ونقل المعرفة في النقل البحري.
- توسيع التعاون في التعليم والتدريب البحري.
- تنمية حركة التبادل التجاري.
- تسهيل الإجراءات في الموانئ.
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