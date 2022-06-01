شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس البنك الإسلامى انطلاق الاجتماعات السنوية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية؛ اجتماعًا مع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة آخر الترتيبات الخاصة بالاجتماعات السنوية؛ التي انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ وتستمر فعالياتها حتى 4 يونيو 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم الخطوات الإجرائية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، وما تم تناوله في اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين، وما سيتم مناقشته في اجتماع مجلس المحافظين، وكذلك ترتيبات حفل الافتتاح الرسمي للاجتماعات المقرر غدًا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع حرص مصر على نجاح الاجتماعات السنوية، واهتمام كافة أجهزة الدولة المصرية بتقديم كل أوجه الدعم للمشاركين بالاجتماعات، والتطلع لأن تكون هذه الاجتماعات فرصة لتعميق العلاقات بين الدول الأعضاء وزيادة مساحات التعاون المشترك.

كما أكدت السعيد اهتمام مصر بإنجاح منتدى أعمال القطاع الخاص المقرر انعقاده خلال الفعاليات بمشاركة ممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ والذي يتماشى مع توجه الدولة المصرية بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، عبر الدكتور محمد سليمان الجاسر عن شكره للدولة المصرية على استضافة اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، مشيدًا بجودة التنظيم، وما توفره مصر من تسهيلات للمشاركين.

وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حرص مجموعة البنك على توسيع التعاون مع مصر في كافة المجالات، موضحًا أن افتتاح المكتب الإقليمي للبنك في القاهرة، والذي سيتم تدشينه اليوم؛ يعكس حرص البنك على تعميق التعاون مع مصر وأن تكون مركزًا لأنشطة البنك في محيطها الإقليمي.