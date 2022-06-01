شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة: الحكومة حريصة على توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بفعاليات جلسة "الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات" والتى عقدت في اطار فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الي جانب عدد من علماء مصر بالخارج المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

وقال عبد الكريم إن الحكومة حريصة علي النهوض بالصناعة المصرية وذلك من خلال توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لافتا الي ان الدولة بذلت جهود كبيرة خلال السنوات الماضية لإرساء بنية تحتية قوية تخدم كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.

واوضح ان الحكومة تركز حاليا علي زيادة المشروعات الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتوطين التصنيع المحلي، والاندماج في سلاسل الإمداد عن طريق إقامة الشراكات المحلية والدولية مع شركاء النجاح، لافتا الي الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة حالياً للوصول بالصادرات المصرية السلعية لـ 100 مليار دولار باعتبار ذلك اهم المؤشرات علي نمو الصناعة المحلية

وأضاف المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز يستهدف ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل حيث عقد المركز العديد من الشراكات مع مراكز البحوث، الي جانب دراسة القطاعات المختلفة والوقوف علي ابرز تحدياتها وايجاد حلول لها.