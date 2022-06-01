شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء .. أسعار الذهب تتذبذب بسبب العرض والطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة التي نستعرضها في سياق السطور التالية، ومن بينها ناقش المشاركون في جلسة تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية لدى البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ضرورة العمل الجاد والتحرك الفعال من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، والاتفاق على منظور إقليمي لمواجهة المشكلات التي تحد من الانطلاق في هذا المجال، وأن يكون هناك دور حكومي للعمل على التوسع في خدمات الرقمنة والتحول الرقمي.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 661.216 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10083 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1717 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 12344 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4073 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2596 نقطة.



تذبذب أسعار الذهب تذبذب أسعار الذهب ارتفعت أسعار الذهب قبل قليل 10 جنيهات وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1010 جنيها للجرام، وذلك بعد هبوط الأسعار في بعض جلسات التداول إلي ما دون ألف جنيها للجرام ، بعد تراجع بنفس القيمة صباحا

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 875 جنيهات. عيار 21 يسجل 1010 جنيها. عيار 24 يسجل 1154 جنيها. الجنيه الذهب 8080 جنيها.

أسعار الذهب عالمياًنزلت أسعار الذهب عالمياً بعد أن عوض ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية الدعم للمعدن النفيس من مخاوف ارتفاع التضخم وبدا أنه في طريقه لتسجيل انخفاض شهري للشهر الثاني على التوالي، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1848.6 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش ونزل 2.5% خلال الشهر في أكبر تراجع له منذ سبتمبر، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1852.7 دولار للأوقية.

البريد: لدينا 32 مليون عميل و15 مليون بطاقة مسبقة الدفع و700 ماكينة صراف آلى

قال إيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصرى للتحول الرقمي: "إن البريد يمتلك نحو 32 مليون عميل، ونحو 15 مليون بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالمعاشات وغيرها، بالإضافة إلى 700 ماكينة صراف آلى.

وأكد خلال كلمته فى جلسة عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية وتدعو لتطوير البنية التحتية والأطر التشريعية لمواكبة النمو المتزايد في هذا المجال خلال اجتماعات مجموعه البنك الإسلامى للتنمية ان الكثير من المصريين لا يعرفون أن البريد المصري يستخدم في التحويلات المالية، ولديه 3 مجالات من العمل منها القطاع المصرفي باستثناء الإقراض وكذلك العمل البريدي التقليدي، وكذلك الجانب المالي، وعن الاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج، كشف أن لوائح البريد المصري تسمح له بتحويل الأموال للخارج عبر الحدود. ويتناقش حالياً مع جهات أخرى لجعل البريد المرحلة الأخيرة فى إتمام هذه المعاملات الخارجية.

وتنعقد اجتماعات البنك الاسلامى للتنمية هذا العام بشرم الشيخ خلال الفترة من 1-4 يونيو 2022؛ تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.

التخطيط: زيادة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% خلال 2019 لتصل 30%

كشف الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إنه عندما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة كان هناك اهتمام كبير بالبعد الاقتصادي؛ والاجتماعي والبيئي.

واكد حلمى فى كلمته خلال اجتماعات محموعة البنك الاسلامى للتنمية أن من المهم في البعد البيئي أن يكون هناك توجه ومعايير واضحة يمكن تحقيقها، مشيرًا إلى إطلاق دليل لمعايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى والذي يستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء والتي كانت 15% خلال 2019 لتصبح 30%.

وأضاف حلمي أن جميع الدول في العالم بدأت تهتم بالنواحي البيئية، والتي ترتبط في مصر أيضًا بمبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر، لافتًا إلى تأكيد جهاز الإحصاء تأثير المبادرة على خفض معدلات الفقر بنحو 11 نقطة مئوية وفى عامين في 375 قرية نجحت الدولة في تقليل معدلات الفقر كنتائج إيجابية لمرحلة تمهيدية لتطوير جميع الريف المصري.