شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض محصول القمح في أوكرانيا 42% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف اتحاد تجار الحبوب الأوكراني (يو.جي.إيه) اليوم الأربعاء، إن من المرجح أن ينخفض محصول أوكرانيا من القمح في 2022 إلى 19.2 مليون طن من 33 مليون طن سجلها في 2021، لكن انخفاض الصادرات سيدفع المخزونات لمستويات ارتفاع قياسية.

وأشار مسؤولون أوكرانيون ومحللون إن العمليات القتالية في الكثير من المناطق ربما تجعل الحصاد مستحيلا، لكن الاتحاد لم يذكر رسميا سببا محددا للانخفاض.

وذكر الاتحاد أن إنتاج الذرة قد ينخفض أيضا إلى 26.1 مليون طن من 37.6 مليون طن في 2021، بينما ربما ينخفض إنتاج الشعير إلى 6.6 مليون طن من 10.1 مليون طن.

وتوقع الاتحاد أن تتمكن أوكرانيا من تصدير عشرة ملايين طن من القمح و15 مليون طن من الذرة لكن الطاقة التصديرية الحالية لا يمكنها أن تتخطى 18 مليون طن للموسم بأكمله، قائلا: "في ذات الوقت، الصادرات من أوكرانيا في الموسم الجديد قد تصل إلى 30 مليون طن شريطة أن تتم مضاعفة طاقة التصدير من المعابر الحدودية".

الجدير بالذكر أن أوكرانيا، كانت في وقت السلم هي منتج ومصدر كبير للحبوب في العالم، تشحن ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا، وتراجعت صادراتها بشكل حاد بعد أن أغلقت روسيا موانئها على البحر الأسود منذ بدء الغزو في 24 فبراير شباط.