شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 117.01دولار لبرنت و116.29دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 117.01 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى116.29 دولار للبرميل.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن حزمة العقوبات الجديدة التى فرضتها الدول الأوروبية على قطاع النفط الروسى يوم الاثنين الماضى جراء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تعد خطوة مهمة طال انتظارها من أجل ممارسة ضغوط اقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة في مقالة افتتاحية أنه بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من شهر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمت الموافقة على اعتراض المجر على الانضمام إلى الدول التي تطبق العقوبات على روسيا وتم إعفائها بشكل مؤقت من الدول التي تفرض حظرًا على واردات روسيا من مواد الطاقة.

وقالت الصحيفة إن الحظر الأوروبي على روسيا أصبح يشكل ما يربو حاليًا على 90% من واردات روسيا من الطاقة للدول الأوروبية؛ بهدف حرمان روسيا من مصادر تمويل لآلة الحرب طويلة المدى التي تشنها على أوكرانيا.

وتضيف الصحيفة أن جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كان محقًا حين وصف هذا القرار الذي تم اتخاذه في قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بأنه اتفاق تاريخي يعكس مدى وحدة الصف داخل الاتحاد.