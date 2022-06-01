شكرا لقرائتكم خبر عن «بنان العقارية»: توزيع أرباح مرحلية على المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت شركة بنان العقارية على تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي.

جاء ذلك خلال إعلان نتائج الجمعية العامة العادية، إذ تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 6 ملايين ريال على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بواقع (0.30) ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.