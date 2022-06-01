شكرا لقرائتكم خبر عن «إيداع»: إضافة حقوق الأولوية لـ«أمانة للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة أمانة للتأمين التعاوني في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، أمس الأربعاء.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد وافقت يوم الأحد الماضي، على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم المجموعة ليوم الإثنين الماضي، على أساس سعر 13.94 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.