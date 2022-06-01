شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مجلس جديد لـ«المتطورة» وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 37.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة السعودية للصناعات المتطورة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، إضافة إلى عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة، وعدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021.

جاء ذلك خلال نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدها أمس الأول الثلاثاء، إذ تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 37.5 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2021 بنسبة 7.5 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.75 ريال لكل سهم، وذلك لعدد 50 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيّدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأورق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم البدء بتوزيع الأرباح اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15/06/2022.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على حل مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدَّم من مساهم يملك أسهمًا تمثل نسبة 5.09% من رأس مال الشركة، فيما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 31-5-2022 ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 30/5/2025.