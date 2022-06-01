شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تقترب من الهبوط دون 1000جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بحوالي 10جنيهات بالتعاملات الصباحية عقب تراجع بنفس القيمة أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1000 جنيه للجرام وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع تراجع في الطلب على الذهب، في حين تتجه التوقعات إلي مزيد من الهبوط في الذهب بفعل انخفاض الطلب .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 857 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1000 جنيه.

عيار 24 يسجل 1143 جنيها.

الجنيه الذهب 8000 جنيه.

وأعلنت شعبة الذهب في وقت لاحق أن هناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.

وأضافت شعبة الذهب، أن الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر ويشهد تغيرات عدة في ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلي 100 جنيها، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر، إذ بلغت خسائر الذهب 250 جنيها تقريبا خلال شهر.