شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: انتهاء أعمال تصفية "المصرية لتجارة الكيماويات والمعادن"- سيجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة المهندس هشام أبو العطا، انتهاء أعمال تصفية الشركة المصرية لتجارة الكيماويات والمعادن سيجال، وتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية اليوم، وذلك وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قـانون الـشركات المـساهمة، وشركات التوصيـة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرارات الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بجلستها المنعقـدة بتاريخ 12/9/2021 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛ وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المـصرية لتجـارة الكيماويـات والمعادن (سيجال) "تحت التصفية" بجلستها المنع قـدة بتـاريخ 29/1/2001 بتـصفية الشركة.

واستند قرار انهاء أعمال التصفية لقرار الجمعية العامة للشركة المـصرية لتجـارة الكيماويـات والمعـادن (سيجال) "تحت التصفية" بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/4/2022؛ وعلى تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذ ى وموافقة مجلـس إدارة الشركة القابضة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 30/9/2021 بأن يحـل المهندس العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة محل رئيس مجلـس الإدارة.

غير التنفيذى فى رئاسة الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة؛ وبجانب إنهاء تصفية الشركة المصرية لتجارة الكيماويات والمعادن ( سيجال) "تحت التصفية " تم نشر حـسابات الأربـاح والخـسائر الختاميـة مـن 29/1/2001 حتی 28/2/2022 بإجمال ى عجز قدره ٦٤٤٣٠٦٦٩ جنيها مصريا (أربعـة وسـتون مليونًا وأربعمائة وثلاثون ألفًا وستمائة وتسعة وستون جنيها مصريا لا غير) .

كما تقرر تكليف المهندس أسامة السيد عبد المعطى بطاح المصفى باتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء التصفية بشهر انتهاء التصفية فى السجل التجار ى وصحيفة الشركات وشطب قيـد الشركة من السجل التجارى وصحيفة الشركات خلال شـهرين من تاريخه مع نشر قرار إنهاء التصفية بجريدة الوقائع المصرية .

كما تم تحديد العقار الكائن فى23 شـارع طلعـت حـرب الـدور الـسابع مكانًا لحفظ مستندات التصفية لمـدة عـشر سـنوات مـن تـاريخ شـطب الـشركة من السجل التجارى .