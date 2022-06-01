شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الأربعاء لكنها ظلت تتأرجح داخل نطاق محدود إذ ساعد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في تعويض بعض الضغوط المستمرة من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.

ويزيد ارتفاع الدولار من غلاء الذهب على المشترين بعملات أخرى في حين يحد ارتفاع عائدات السندات من الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1843.89 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0719 بتوقيت جرينتش وهبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1829.24 مسجلا أدنى مستوياته منذ 19 مايو أيار.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1838 دولارا للأوقية.