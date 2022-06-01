المالية تقرر رفع سعر الدولار الجمركي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنها قررت زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا.

وقالت مصلحة الجمارك، في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" صباح اليوم، إن سعر الدولار الجمركي ارتفع من 17 جنيهاً للتعامل خلال مايو إلى 18.64 جنيها في تعاملات اليوم، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى المصلحة.

وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به.