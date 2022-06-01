الذهب يهبط لأقل من 1000 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث تراجع الجرام 15 جنيهاً، مقارنة بنهاية التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، مع انخفاض المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم الأربعاء، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 663 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 853 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 995 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1137 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 1833 دولارا للأوقية، بنسبة بانخفاض قدره 0.21%، في الساعة 8:55 صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.