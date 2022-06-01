شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إسناد 8مناطق للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية لشركات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن نتيجة المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية لعام 2020 فى جولتها الثانية، حيث فازت أربع شركات بثماني قطاعات بمنطقة الصحراء الشرقية بمصر من خلال "الجولة الثانية" بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له وكانت كالتالى:

1- شركة أخ جولد الإنجليزية، فازت بعدد ( 2 ) قطاع .

2- شركة لوتس جولد الكندية فازت بعدد ( 3 ) ثلاثة قطاعات .

3- شركة إنك ريسورسز المصرية، فازت بعدد ( 1 ) قطاع .

4-شركة مارين لوجيستك الإنجليزية فازت بعدد ( 2 ) قطاع .