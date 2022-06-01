شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 1-6-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 1-6-2022،بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، والريال السعودي سجل سعر 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.88 للشراء، 20.00 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.57 جنيه للشراء، و 18.63 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.88 للشراء، 20.00 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.35 جنيه للشراء، 23.50 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.35 جنيه للشراء، و 60.91 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.