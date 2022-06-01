شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية بالتزامن مع صعود أسهم البنوك والسيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة بعض الشيء اليوم الأربعاء مدعومة بصعود أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات لكن بيانات سلبية أثارت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي حدت من الارتفاعات.

وبدأ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي شهر يونيو حزيران على ارتفاع فزاد بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق على انخفاض 0.7 بالمئة أمس الثلاثاء، إذ أثار الارتفاع القياسي للتضخم المخاوف من تدخل عنيف من جانب البنك المركزي. وخسر المؤشر 1.6 بالمئة خلال شهر مايو أيار.

ويتوقع الاقتصاديون في دويتشه بنك الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول إذ يؤثر ارتفاع الأسعار.