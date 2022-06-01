شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع النفط بعد الحظر الأوروبي للخام الروسي وإنهاء إغلاق شنغهاي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي وبعدما أنهت الصين إغلاقا لمكافحة كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.

وارتفع خام برنت تسليم أغسطس آب 35 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 115.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عقود الخام بنسبة 1.7 بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء.

وأغلقت عقود تسليم يوليو تموز أمس عند 122.84 دولار للبرميل، بزيادة واحد بالمئة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 115.04 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان مايو أيار على ارتفاع، مسجلين زيادة للشهر السادس على التوالي.

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على خفض واردات النفط الروسي 90 بالمئة بحلول نهاية العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ غزوها أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر، والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".