شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة فى البورصة بقيمة 2.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر مايو الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 808.2 مليون ورقة بقيمة 2.5 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.8 مليار ورقة، بقيمة 2.2 مليار جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 57.4 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 145.6 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 462.7 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 191.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 754.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 478.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 727.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 270.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 499.3 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول 201.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 432.7 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 412 مليون ورقة منفذة بقيمة 275.3 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 26.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 13.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 313.9 ألف ورقة بقيمة 9.9 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.