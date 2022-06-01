شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن فى مصر اليوم.. الكيلو بالمزرعة من 31 إلى 32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن في مصر، اليوم الأربعاء 1-6-2022 استقرارا ملحوظا في الأسواق بالتعاملات اليومية وذلك بعد تراجع للأسبوع الثالث على التوالى، وبلغ سعر البيع تسليم أرض المزرعة ما بين 31 إلى 32 جنيها للكيلو الفراخ البيضاء.

وبلغ سعر البيع للمستهلك سعر تراوح بين 38 جنيها إلى 40 جنيها وقد تختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك مع عودة الاستقرار للسوق بعد انضباط الطلب وهدوء وتيرة قفزة أسعار الأعلاف بعد ارتفاع الدولار الأمريكى.

وفى ذات السياق تشهد أسعار البيض استقرار ملحوظ لتسجل 48.5 جنيها لكرتونة البيض الأبيض والبيض الأحمر 52.5 جنيه ويصل سعر كرتونة البيض البلدى 47 جنيها مقابل مستويات 66 جنيها فى شهر رمضان.

أسعار الدواجن والبيض تختلف من منطقة إلى أخرى، وفق تكليف النقل بين المحافظات ومن بين المزارع إلى الأسواق، كما يضاف على الأسعار مكاسب التجار.