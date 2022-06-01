الاقتصاد

فى نقاط.. أبرز المعلومات عن شهادة الادخار الجديدة بفائدة 14%

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القاهرة - سامية سيد - طرح البنك الأهلى المصرى وبنك مصر شهادة الادخار بفائدة 14% لمدة 3 سنوات وبعائد شهرى.. ويرصد ”الخليج 365” فى نقاط أبرز المعلومات وطريقة حساب الفائدة.

 

- شهادة الادخار بفائدة 14% مدتها 3 سنوات وبعائد شهرى

 

- عند شراء شهادات بقيمة 100 ألف جنيه فى شهادة 14% تكون الفائدة 14000 جنيه خلال عام وبإجمالى 42 ألف جنيه فى 3 سنوات.

 

- تباع شهادات 14% عن طريق أكثر من 1000 فرع تابع للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر ويمكن الشراء أونلاين.

 

- قيمة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

 

- لا يجوز كسر شهادة 14% إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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