فى نقاط.. أبرز المعلومات عن شهادة الادخار الجديدة بفائدة 14%

- لا يجوز كسر شهادة 14% إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

- عند شراء شهادات بقيمة 100 ألف جنيه فى شهادة 14% تكون الفائدة 14000 جنيه خلال عام وبإجمالى 42 ألف جنيه فى 3 سنوات.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع