شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن اعتماد مجلس النواب لموازنة اقتصادية لقناة السويس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للهيئة للعام المالى الجديد 2022/2023، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، ويعرض ”الخليج 365” أبرز نتائج الاجتماع وفقا لما يلى:

42 مليار جنيه قيمة الموازنة العامة التي اعتمدها مجلس النواب للهيئة بالعام الجديد 2022/2023.

ترتكز الموازنة العامة الجديدة للهيئة العام المالي المقبل على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة.

تتضمن رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق لمواكبة التغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة في ظل التغييرات السياسية التي بدورها أثرت على الاقتصاد وسلاسل الإمداد.

1.9 مليار جنيه صافي ربح متوقع للهيئة خلال العام المالي الجديد.

شهد العام المالي الحالي توقيع عددٍ من العقود لتوطين الصناعات، مثل عقد شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات بقيمة استثمارية 7.5 مليار دولار، وهو أكبر مجمع لصناعات البتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وعقد مجمع العالمية للميثانول باستثمارات قدرها 2.6 مليار دولار وهو مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا على مساحة 2 مليون م² بالمنطقة الصناعية في السخنة، ويستهدف توفير 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقعت المنطقة الاقتصادية 6 مذكرات تفاهم مع شركات وكيانات دولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتموين السفن والتصدير لأسواق الهيدروجين الأخضر بأوروبا، وساهمت البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية في استقطاب استثمارات جديدة وجعل المنطقة الاقتصادية مؤهلة لأن تكون مركزاً للوقود الأخضر بالعالم أجمع نظراً لإمكاناتها وموقعها على ضفتي قناة السويس.