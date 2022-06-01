شكرا لقرائتكم خبر عن «أدير العقارية» تقود بنجاح مزاد بيع أرض «كنوز الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قادت «أدير العقارية» بنجاح كبير، المزاد العلني لبيع أرض «كنوز الظهران» الذي أقيم يوم الإثنين 30 مايو 2022، في فندق جراند حياة بالخُبر، وتمكنت من بيع الأرض في وقت قياسي بقيمة مالية اجمالية بلغت نحو 724,148,976 ريالا، لتتابع الشركة رحلتها المُظفرة في تنظيم المزادات العلنية الناجحة خلال العام الحالي 2022م.

من جانبه، أعرب متعب آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المزاد، مقدما شكره لكل الحضور من مطورين ومستثمرين ورجال أعمال، الذين حرصوا على المشاركة في هذا المزاد، وتنافسوا فيما بينهم للفوز بالأرض الفريدة التي تتمتع بمميزات استثمارية قلَّ نظيرها.

وأكد آل سعد أن نجاح المزاد أتى نتيجة أُسس وقواعد متينة، بدءا من التخطيط النموذجي للحملة التسويقية والإعلانية الواسعة التي نفذتها الشركة، وانتهاء بالتحضير المثالي للمزاد الذي تم وفق أعلى معايير الجودة، واتسم بحُسن التنظيم والإدارة الجيدة له باحترافية عالية، ما يؤكد جدارة شركة «أدير العقارية» وخبرتها الواسعة في التسويق العقاري لأضخم وأهم المشاريع في المملكة.

وفي ختام حديثه، بيَّن متعب آل سعد، حرص شركة أدير العقارية بشكل دائم على توفير منتجات عقارية نوعية ترقى لتطلعات عملائها وتتوافق مع متطلبات السوق العقاري، ما جعلها تحظى بثقة عملائها من المستثمرين والمطورين، ووضعها في مقدمة الشركات الوطنية في قطاع التسويق العقاري بالمملكة.