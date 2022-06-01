شكرا لقرائتكم خبر عن نصف تريليون ريال.. استثمارات القطاع الخاص في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مراجعة وتقييم السرعة وفق المعايير العالمية بطرق الجبيل

تحديث المتطلبات والإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين

تلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من التخصصات الحديثة بالهيئة

احتضان الصناعات الكبرى ببنية تحتية ضخمة

زيادة معدلات التوظيف عبر جذب الاستثمارات

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، د. أحمد آل حسين، أن الهيئة تتعاون مع مختلف القطاعات بمدينة الجبيل الصناعية، مما نتج عنه توفير فرص استثمارية عالمية، وتقديم خدمات غير مسبوقة في المدينة، مشيرًا في أول حوار له بعد توليه منصبه لـ«اليوم» إلى أن استثمارات القطاع الخاص بالمدينة بلغت نحو 562 مليار ريال حتى الربع الأول من العام الحالي، فيما يقدّر الاستثمار الصناعي منها بنحو 93 %، وخصصت 31 مليارًا لمشاريع صناعية خلال العام الماضي.

وأضاف آل حسين: إن الهيئة تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 لا سيما فيما يتعلق بمحور «اقتصاد مزدهر» من خلال تنمية وتنوع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وإلى نص الحوار...

• يعاني المواطن في الجبيل الصناعية من تأخر افتتاح محطة الفحص الدوري للسيارات.. هل من حلول ؟

ـ إنشاء وتشغيل محطة فحص دوري للسيارات من مشاريع القطاع الخاص، والتي تحرص الهيئة الملكية على أن يبدأ بخدمة ساكني المدينة والمحافظات المجاورة، ويقع المشروع على أرض مساحتها 13500م2 غرب طريق أبو حدرية بمدينة الجبيل الصناعية، وطاقته الاستيعابية تصل إلى فحص من 100 إلى 120 مركبة بمسارين للفحص، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى مراحل متقدمة، وبذلت الهيئة الملكية بالجبيل جهدًا مضاعفًا للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعاب وتسريع الإنجاز، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المشروع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

• كيف ترى طرق الجبيل الصناعية والمراقبة، خاصة في مواسم الأمطار؟

ـ تتم مراعاة أمور عديدة في تصميم شبكة الطرق بمدينة الجبيل الصناعية ومنها: مستوى كثافة هطول الأمطار، وحجم الحركة المرورية، وعلى ضوئها تم تصميم الطرق، وشبكات تصريف مياه الأمطار بمعايير هندسية محددة لتحافظ على انسيابية الحركة المرورية، كما تتم متابعة الطرق والحركة المرورية، وكثافة هطول الأمطار على مدار الساعة، سواء عن طريق مركز إدارة الحركة المرورية أو عن طريق المهندسين والمفتشين الميدانيين، وتتم معالجة جميع الملاحظات بشكل عاجل حفاظًا على سلامة مرتادي الطريق، وضمان انسيابية الحركة المرورية في المدينة.

• ولكن يشتكي العديد من ضبط السرعة على 80 كم، بينما مثيلاتها في المناطق الأخرى 110 كم.. هل من إعادة نظر؟

ـ تراعي الهيئة الملكية في تصميم الطرق بمدينة الجبيل الصناعية جميع ما يتعلق بالسلامة المرورية، وتطبيق أعلى المعايير الهندسية العالمية حفاظًا على سلامة مرتادي الطريق، ومن تلك المعايير تحديد السرعة القصوى لبعض الطرق بناءً على تصنيف الطريق (طريق سريع - طريق رئيسي - طريق تجميعي - طريق فرعي)، مع توافر جميع اشتراطات السلامة المرورية، كما تتم أعمال المراجعة والتقييم ودراسة السرعة على الطرق في المدينة، سواء برفع السرعة أو خفضها بناءً على تلك المعايير، وتوافر اشتراطات السلامة المرورية، وسلوكيات مرتادي الطريق.

• ما الإنجازات في المجال التعليمي التي حققتها الجبيل الصناعية؟

ـ حققت قطاعات الهيئة الملكية الكثير من الإنجازات منها في قطاع التعليم؛ إذ حققت مدينة الجبيل الصناعية جائزة اليونسكو العالمية لمدن التعلم2021 بعد عام واحد من انضمامها لمدن التعلم التي يبلغ عدد أعضائها 229 مدينة عالمية، وحققت كليات ومعاهد الهيئة الملكية عدة إنجازات، من أبرزها: الحصول على عدد من الاعتمادات الأكاديمية المحلية والعالمية؛ مما يرفع القيمة المضافة لكافة أصحاب المصلحة، مثل: هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الاعتماد الأكاديمي الأمريكي والهيئة الأمريكية لاعتماد مؤسسات وبرامج اللغة الإنجليزية، ومجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا، ومجلس الاعتماد الأمريكي لبرامج إدارة الأعمال، والمعهد الملكي للنقل واللوجستيات بالمملكة المتحدة، وحصول أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد على براءة اختراع (أداة وكتابة) وبرنامج ذكاء صناعي خاص بترشيد استهلاك الطاقة في المباني.

كما تم اختيار عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد في مجالس إدارة وتحرير عدد من الجمعيات والمجلات العلمية محليًّا وعالميًّا، وحصولهم على جوائز عالمية نظرًا لإسهاماتهم القيمة في تخصصاتهم، وتحقيق أعلى نسب توظيف للخريجين على مستوى المملكة حسب التقرير الصادر من صندوق الموارد البشرية (هدف) لعام 2020.

وعلى مستوى التعليم العام، فقد حققت مدرسة الرواد الثانوية المركز الأول في اختبار القدرات والمركز الأول في اختبار التحصيلي على مستوى مدارس المملكة (الحكومية، والأهلية، والعالمية) لعامَين متتاليَين في الاختبارات المعيارية بهيئة تقويم التعليم (القدرات والتحصيلي/ علمي - بنين) لعامي1441-1442هـ. كما حقق طلاب مدارس الهيئة الملكية بالجبيل (84 ميدالية في أكبر المسابقات العالمية للرياضيات (كانجارو موهبة للرياضيات 2022، مقارنة بـ44 ميدالية تم تحقيقها في العام الماضي، بالإضافة إلى تحقيق 39 ميدالية في مسابقة (بيبراس موهبة للمعلوماتية 2021) مقارنة بـ10ميداليات تم تحقيقها في العام 2020 بالإضافة إلى الحصول على 4 ميداليات في مجال الفيزياء والرياضيات، من خلال المشاركة في ملتقيات (موهبة العلمية 2022)

أما ما يتعلق بالمحافظة على الإنجازات - وهذا الذي اعتدنا عليه - في الهيئة الملكية، لكن قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى خطوتنا التي تسبق المحافظة على الإنجازات من خلال سعينا نحو تحقيق إنجازات أكبر وأهم من تلك الإنجازات، ورفع مستوى المستهدفات من خلال المعطيات والإمكانيات المتاحة، كما فعل قطاع التعليم في مسابقة (كانجارو موهبة) آنفة الذكر، وكمثال آخر على رفع مستوى الإنجازات في التعليم، فقد شارك طلاب مدارس الهيئة الملكية بالجبيل هذا العام لأول مرة في المسابقة الدولية للرياضيات (المذنّب الأرجواني)، وحصلوا على المركز الأول للمرحلة المتوسطة والمركز الثاني للمرحلة الثانوية.

• قابلتم سمو أمير المنطقة الشرقية، وتم إطلاعه على المنجزات، كيف كان اللقاء والتحفيز من قِبَل سموه بعد حصول مدينة الجبيل الصناعية على جائزة اليونسكو؟

ـ لطالما كانت اللقاءات مع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه محفزة وداعمة لنا في مثل هذه المناسبات والمحافل وغيرها، فنجد من سموهما الدعم الكبير المتواصل، لقد كان لتلك اللقاءات أثر كبير على معنويات فريق الهيئة الملكية بالجبيل، وهي بلا شك حافز لنا جميعًا لتقديم المزيد من التميز.

فقد التقينا بسمو الأمير وسمو نائبه، قبل حصولنا على الجائزة، ووجدنا كل الدعم والتشجيع، والذي كان له الأثر الكبير للحصول على هذه الجائزة. وبعد حصول مدينة الجبيل الصناعية على الجائزة تشرَّفنا بزيارة سمو أمير المنطقة الشرقية، وتقديم درع الفوز بالجائزة، حيث أكد سموه أن هذا الفوز دليل على التقدم الكبير الذي حققته مدينة الجبيل الصناعية، ليس في المجال الصناعي فحسب، بل على الأصعدة المختلفة.

• ما المشاريع الاستثمارية القادمة في الجبيل الصناعية، وكم تبلغ قيمة الاستثمارات حاليًّا ومستقبلًا؟

- تسعى الهيئة الملكية بالجبيل إلى المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، ومن ذلك ما يتعلق بمحور (اقتصاد مزدهر) من خلال تنمية وتنوّع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وتعتبر مدينة الجبيل الصناعية أحد أهم المدن والمراكز العالمية للصناعات البتروكيماوية والتحويلية، فقد استطاعت خلال مسيرتها المضيئة، والتي تجاوزت 47 عامًا أن تسهم في تحقيق الرؤى بعيدة المدى للقيادة الحكيمة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على النفط، كما جاء في الخطط التنموية للمملكة بدءًا من الخطة التنموية الثانية.

وتُقدّر استثمارات القطاع الخاص بمدينة الجبيل الصناعية حتى الربع الأول من عام 2022 بـ562 مليار ريال، ويقدر الاستثمار الصناعي منها بنسبة 93%، منها 31 مليار ريال خُصصت لمشاريع صناعية خلال العام الماضي، والذي شهد حركة استثمارية نوعية وتنوّعًا استثماريًّا ضخمًا، وفي هذا مثال آخر لتحقيق إنجازات أكبر في مجال الاستثمار، حيث تم تحقيق رقم يفوق ما قبله من الأعوام الماضية بنسبة كبيرة، وذلك عبر التخصيص لمشروع أميرال (شركتي أرامكو وتوتال) لإنتاج الأثيلين والبروبلين والمواد البتروكيميائية، ومشروع الشركة العربية للبتروكيماوية (تكامل بتروكيميا) لإنتاج ألياف الكربون، وسيانيد الصوديوم، وسيانيد الهيدروجين، وكبريتات الأمونيوم، ومشاريع أخرى بمواد صناعية متنوعة، كما خصصت خلال الربع الأول من العام الحالي، لعدد من المشاريع الصناعية والتجارية والتي تقدّر بحجم استثمار 3.6 مليار ريال ومن أبرزها؛ مشروع شركة أمواج الجبيل للغاز إيربرودكتس لإنتاج غاز الأكسجين والنيتروجين والأمونيا، ومشروع (شركة كيميائيات الميثانول) لإنتاج ميثيل إيثانول أمين، ومشروع شركة عبدالله العثيم للاستثمار لإنشاء مجمع تجاري.

• هل هناك إعادة دراسة لأنظمة الاستثمار ووضع التحفيزات، خاصة لصغار المستثمرين؟

ـ ركزت الهيئة الملكية على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إبرام عدة شراكات مع جهات داعمة حكومية وخاصة، ونسعى باستمرار إلى تحديث المتطلبات والإجراءات الخاصة بتسريع وتسهيل رحلة المستثمر من خلال تقديم الحوافز والممكنات كالحوافز المقدمة من الهيئة الملكية للفائزين في جولة مركز واعد لريادة الأعمال التابع لأرامكو لدعم حركة ريادة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث صدرت موافقة الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تقديم حوافز للفائزين في جولة «واعد»، وشملت هذه الحوافز فترة إشعارات التخصيص للأراضي الصناعية 24 شهرًا، ثم بعد ذلك يكون الإيجار السنوي 4.5 ريال/ م2، في حال وجود ترخيص صناعي، و15 ريالًا/ م2 في حال عدم وجود ترخيص صناعي.وفترة إشعارات التخصيص للمرافق الجاهزة 12 شهرًا، ويكون الإيجار بعد ذلك بشكل تصاعدي بما نسبته 25 %- 50 %- 75 % للسنة الإيجارية الأولى والثانية والثالثة.