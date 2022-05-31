عقارات الدولة تطلع الشركات المؤهلة على مشروع المجمع العدلي بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلعت الهيئة العامة لعقارات الدولة الشركات المؤهلة على مشروع مجمع المقرات العدلية في جدة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة بمدينة الرياض، مع عدد من الشركات العقارية المؤهلة لتنفيذ مشروع المجمع العدلي لوزارة العدل في محافظة جدة، بهدف تقديم معلومات تفصيلية عن المشروع، والرد على جميع الاستفسارات وتلقي الملاحظات، بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية التي قامت على دراسة المشروع ماليا وفنيا وقانونيا.

ويأتي مشروع تنفيذ المجمع العدلي في جدة، ضمن المبادرات التي تعمل عليها الهيئة حيال توفير المقرات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق الاستدامة وكفاءة الإنفاق وفق أعلى المعايير الفنية، مع مراعاة تحديد الاحتياج الفعلي للمساحات المكتبيـة، وعدد الموظفين والمراجعين، والتصميم المعماري، وتكاليف التشغيل والصيانة، وذلك حسب متطلبات الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، وهم: (وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المركز الوطني للتخصيص).

يذكر أن الهيئة نظمت ثلاث مسابقات معمارية بمشاركة أكثر من 40 مكتبا هندسيا من مختلف أنحاء العالم؛ لاختيار تصميم فائز لعدد من المشاريع، من بينها المجمعات العدلية، حيث اعتمدت المسابقة على الالتزام بمعايير فنية عالمية ذات جودة وكفاءة، وفق أحدث الممارسات العالمية، تشمل التصميم المناسب للاحتياج الفعلي وفق النشاط والتكلفة المالية الأقل.