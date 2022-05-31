شكرا لقرائتكم خبر 43 منشأة عقارية تعرض 264 فرصة في ملتقى تمهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت 43 منشأة عقارية في ملتقى تمهير للقطاع العقاري، عرضت أكثر من 264 فرصة تدريبية في قطاع العقار.

ونظمت غرفة الرياض بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أمس، «ملتقى تمهير للقطاع العقاري» ضمن جهود الغرفة والصندوق في توفير مزيد من فرص التدريب والتوظيف للشباب السعودي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد أن الملتقى شارك فيه 43 منشأة عقارية عرضت أكثر من 264 فرصة تدريبية في قطاع العقار، منوها بأهمية الملتقى الذي يتيح مزيدا من الفرص التدريبية والوظيفية.

من جهته، بين رئيس برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» في صندوق الموارد البشرية محمد الزهراني، أن برنامج تمهير أسهم بشكل فعال بتطوير المهارات والمخرجات الوطنية بالشراكة مع القطاعات المختلفة، مشيرا إلى التجاوب الكبير من القطاع الخاص نحو التمكين المهني والتدريب والتوظيف، مفيدا أن استراتيجية الصندوق تركز على الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير وتحسين منتجات وبرامج الدعم وتنميتها.

بدوره استعرض مدير توطين القطاع الصناعي والعقاري بوكالة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد المسعودي مصادر توفير الوظائف والتشريعات الداعمة للتوطين.