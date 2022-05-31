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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة السياحة وقعت في الرياض مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

وجاء توقيع المذكرة التي وقعها وزير السياحة أحمد الخطيب ووزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل سيلفستر راديجوندي، لأهمية السياحة ودورها في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية، وتعزيز التنمية المستدامة والتعاون بين البلدين.

وتهدف المذكرة إلى دعم وتطوير أنشطة وجهود المؤسسات والجمعيات التي تعمل في مجال السياحة وتشجيع قيام الاستثمارات والمشاريع والأنشطة السياحية المتمثلة في المؤتمرات، والبرامج الترفيهية، والندوات والمعارض.

كما تنص المذكرة على تبادل الطرفين الخبرات في مجالات التخطيط والاستثمار السياحي، وتطوير المواقع والمشاريع السياحية.