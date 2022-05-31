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وأكد رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون، المنسق العام للمفاوضات الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أهمية دفع ملف المفاوضات تنفيذا لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس نحو تعزيز مكانة مجلس التعاون وتعزيز علاقاته مع شركائه الدوليين من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وضمان آفاق جديدة أمام الاقتصاد الخليجي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، انطلقت عبر الاتصال المرئي، وتستمر حتى غد 2 يونيو 2022م.وأكد رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون، المنسق العام للمفاوضات الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أهمية دفع ملف المفاوضات تنفيذا لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس نحو تعزيز مكانة مجلس التعاون وتعزيز علاقاته مع شركائه الدوليين من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وضمان آفاق جديدة أمام الاقتصاد الخليجي.

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