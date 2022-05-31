مركز توزيع منتجات بترولية في ينبع بسعة تخزين 1.4 مليون برميل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري أرامكو السعودية حاليا إنشاء مركز توزيع للمنتجات البترولية المكررة في ينبع، بهدف تلبية احتياجات منطقة مكة المكرمة المستقبلية من الطاقة، حيث تم تزويده بـ17 خزانا عملاقا للمواد الهيدروكربونية باستخدام أحدث التقنيات لتكون صديقة للبيئة.

وتشمل خطة أرامكو السعودية الحالية إنشاء شبكة توزيع ضخمة لجمع وتوزيع المنتجات الهيدروكربونية المكررة لتلبية الطلب المستقبلي لمنطقة مكة المكرمة، وهو برنامج استراتيجي سيلبي الاحتياج من المنتجات المكررة بسبب النشاط الاقتصادي سريع النمو في مكة المكرمة، والزيادة المتوقعة للحجاج لعقود مقبلة.

وأوضحت أرامكو في تقرير لها، أنه يتم حاليا بناء مركز التوزيع في ينبع بسعة تخزين تبلغ 1.4 مليون برميل من المنتجات البترولية المكررة، والتي تتكون من الكيروسين والديزل والبنزين الممتاز بنوعيه 91 و95، حيث ستجمع هذه المنتجات المكررة من أرامكو السعودية ومصافيها التابعة لمشاريعها المشتركة في ينبع باستخدام ممر الهيئة الملكية في ينبع وخدمات شركة مرافق، وستحقن مواد مضافة معينة في هذه المنتجات لضمان مناولتها ونقلها بشكل آمن.

وأشارت إلى إنشاء 17 خزانا عملاقا للمواد الهيدروكربونية داخل مركز ينبع بأقطار تصل إلى 90 م، وتم استخدام أحدث التقنيات في تصميم الخزانات؛ لتكون صديقة للبيئة؛ إذ إن الأسقف المقببة، المصنوعة من الألومنيوم خفيف الوزن، تساعد على تقليل تسرب المواد الهيدروكربونية المتطايرة إلى الهواء، وتتم حماية لوحات الصفائح القاعدية للخزانات باستخدام تقنية منع التآكل بالبخار المانع للصدأ، مما يقلل من التآكل ويضمن عمرا تشغيليا أطول، وتبطن أحواض الخزانات ببطانات من البولي إيثيلين عالي الكثافة لحماية المياه الجوفية من التلوث.

شحن فوري

وذكرت أنه بمجرد استلام المنتجات البترولية المكررة من مصافي ينبع، يتم شحنها عبر خطي أنابيب طولهما حوالي 350 كلم إلى جدة، باستخدام بطاريات هائلة الحجم لمضختي الشحن والتقوية المركبتين في مركز ينبع، وقد اكتمل الآن خطَّا الأنابيب الاثنان اللذان يمران عبر تضاريس جدة ومكة المكرمة الصخرية شديدة الوعورة، وأصبحا جاهزين لاستقبال المنتجات.

وصولا إلى جدة

وأفاد التقرير بأنه عندما تصل تلك المنتجات إلى جدة في مستودع المنتجات البترولية التابع لأرامكو السعودية شمال جدة، تحمل على شاحنات عبر أرصفة ومضخات تحميل عدة، ثم توزع على العملاء في منطقة مكة المكرمة. ولتوفير مزيد من المرونة للعمليات، اكتمل بناء سعة تخزين إضافية تبلغ مليون برميل (خزانين عملاقين جديدين للبنزين) في مستودع جدة.

إمدادات غير متوقفة

ونظرا لزيادة معدل الحركة الجوية في الصالة الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سيتضمن برنامج مركز ينبع إمدادات غير متوقفة من وقود الطائرات إلى المطار أيضا، ووسع مستودع المنتجات البترولية التابع لأرامكو السعودية في شمال جدة البنية التحتية للطرق المحيطة به؛ لتقليل الازدحام المروري، واستخدم أحدث تقنيات إعادة تدوير المطاط والإسفلت البلاستيكي لبناء أجزاء من الطرق المؤدية إلى المصنع، والتي ستمر عليها الشاحنات.

توسع مستقبلي

وجرى تخطيط وبناء البنية التحتية لمركز ينبع ليتقبل المزيد من التوسعات ويتسع التخزين لتلبية الطلب في مناطق أخرى في السعودية، حسبما ووقتما تقتضي الحاجة، ليلعب دورا حيويا في النمو السريع لاقتصاد المملكة لعقود مقبلة. ويعد مركز ينبع أحد برامج أرامكو السعودية الرائدة لتنفيذ رؤية برنامج اكتفاء الاستراتيجية، التي تركز على زيادة مواردها ومورديها وقواها العاملة من داخل المملكة إلى الحد الأقصى، وقد استطاعت بالفعل تجاوز أهدافها المخطط لها من كل وجه.

مركز التوزيع في ينبع

