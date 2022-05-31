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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة تنظم بالتعاون مع وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء، ورشة عمل «التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع خدمة ضيوف الرحمن». وتناقش الورشة التي تقام بمقر الغرفة عدة محاور تشمل: مجالات أعمال الفنادق وشركات الحج والعمرة والإعاشة والنقل البري. وتأتي الورشة ضمن جهود وزارة الاستثمار لإنشاء قاعدة بيانات متخصصة تتضمن كافة التحديات التي تواجه القطاع بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية قطاع خدمة ضيوف الرحمن، ضمن القطاعات المستهدفة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن. وتأتي الورشة ضمن جهود وزارة الاستثمار لإنشاء قاعدة بيانات متخصصة تتضمن كافة التحديات التي تواجه القطاع بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية قطاع خدمة ضيوف الرحمن، ضمن القطاعات المستهدفة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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