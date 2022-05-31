السعودية تشارك في خطة تعويض الكربون وخفضه في مجال الطيران

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وشاركت السعودية ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني أمس، في أعمال ورشة عمل «خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي»، في العاصمة الأردنية عمان، إلى جانب سبع دول عربية أعضاء بالمنظمة العربية للطيران المدني، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وعدد من المنظمات المعنية بالطيران المدني.واستعرضت الهيئة خلال أعمال الورشة التي استمرت أربعة أيام، آخر ما توصلت إليه المملكة بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي عبر استحداث اللوائح التنفيذية والأدلة الاسترشادية، بالإضافة إلى التحديات والصعوبات المرافقة للخطة، إلى جانب تشجيع الشركات الوطنية للامتثال للبرنامج لمن تنطبق عليهم الاشتراطات، مع التأكيد على استعداد المملكة لدعم الدول الأخرى بما يتناسب مع ذلك.
وأشارت الهيئة إلى أن المملكة قد سلمت الخطة الوطنية لخفض الكربون من الرحلات الدولية في عام 2021 التي يتم العمل على تحديثها كل ثلاث سنوات.
وأشاد المشاركون بما قدمته الهيئة العامة للطيران المدني من مبادرات وبرامج تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، تتماشى مع التزام المملكة نحو خفض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يعكس تميز استراتيجية الهيئة في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات .
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