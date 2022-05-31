شكرا لقرائتكم خبر معادن تزيد رأسمالها 100% إلى 24.6 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، على زيادة رأسمال الشركة 100% عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة 12.31 مليار ريال من الأرباح المبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي؛ وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم يملكه المساهمون، ليصبح إجمالي رأس المال بعد الزيادة 24.6 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول»، أمس أن الجمعية العمومية وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

من جهتها أفادت مجموعة «تداول السعودية»، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 60.10 ريالا ليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأشارت إلى أنه ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول الخميس 02 يونيو 2022.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية:

