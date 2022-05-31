معادن تزيد رأسمالها 100% إلى 24.6 مليارا

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وأوضحت الشركة في بيان على «تداول»، أمس أن الجمعية العمومية وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.من جهتها أفادت مجموعة «تداول السعودية»، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 60.10 ريالا ليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، وإلغاء الأوامر القائمة.
وأشارت إلى أنه ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول الخميس 02 يونيو 2022.
التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية:
- إجمالي مبلغ الزيادة: 12.3 مليار ريال
- رأس المال قبل الزيادة: 12.3 مليار ريال
- رأس المال بعد الزيادة: 24.6 مليار ريال
- عدد الأسهم الممنوحة: منح سهم واحد لكل سهم
- عدد الأسهم قبل الزيادة: 1.23 مليار سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة: 2.46 مليار سهم
- تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.
- ستكون الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي (علاوة الإصدار) وجزء من الأرباح المبقاة بمبلغ 12.3 مليار ريال.
- سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
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