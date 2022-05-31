اللجنة السعودية الأردنية للنقل تناقش تحديات المنشآت وتتفق على حلول

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وأوضح الرميح خلال افتتاح أعمال اللجنة أن اللجنة ناقشت التحديات التي تواجه الناقلين والمنشآت المرخصة في النقل البري، واتفقت على مجموعة من الحلول التي ستسهم في تسهيل الإجراءات ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.وأكد عزايزة خلال أعمال اللجنة أن العلاقات الأردنية السعودية مميزة بين الأشقاء بمختلف المجالات وخاصة بمجال النقل بجميع أنماطه بحكمة القيادتين الرشيدتين في كلا البلدين، ودعا إلى ضرورة العمل سويا من أجل تسهيل الإجراءات المتبعة على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين وتذليل العقبات والمشاكل إن وجدت، والعمل على زيادة حركة النقل والتجارة وانسياب البضائع لكلا الطرفين.
من جانبها أفادت التهتموني بأن وزارة النقل الأردنية وبالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية تسعيان إلى تذليل المعوقات والمشاكل كافة، التي تواجه الركاب والبضائع بين الطرفين، والعمل على حرية انسياب الحركة التجارية والتسهيل على المواطنين.
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