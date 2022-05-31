شكرا لقرائتكم خبر اللجنة السعودية الأردنية للنقل تناقش تحديات المنشآت وتتفق على حلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة الفنية السعودية الأردنية المشتركة للنقل البري اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان، ترأسها من الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، فيما ترأسها من جانب المملكة الأردنية الهاشمية أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من الجانب السعودي، وعدد من المسؤولين في الجانب الأردني، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، ووزير النقل في الأردن المهندس وجيه عزايزة.

وأوضح الرميح خلال افتتاح أعمال اللجنة أن اللجنة ناقشت التحديات التي تواجه الناقلين والمنشآت المرخصة في النقل البري، واتفقت على مجموعة من الحلول التي ستسهم في تسهيل الإجراءات ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأكد عزايزة خلال أعمال اللجنة أن العلاقات الأردنية السعودية مميزة بين الأشقاء بمختلف المجالات وخاصة بمجال النقل بجميع أنماطه بحكمة القيادتين الرشيدتين في كلا البلدين، ودعا إلى ضرورة العمل سويا من أجل تسهيل الإجراءات المتبعة على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين وتذليل العقبات والمشاكل إن وجدت، والعمل على زيادة حركة النقل والتجارة وانسياب البضائع لكلا الطرفين.

من جانبها أفادت التهتموني بأن وزارة النقل الأردنية وبالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية تسعيان إلى تذليل المعوقات والمشاكل كافة، التي تواجه الركاب والبضائع بين الطرفين، والعمل على حرية انسياب الحركة التجارية والتسهيل على المواطنين.