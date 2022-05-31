شكرا لقرائتكم خبر جمعية الكثيري ترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وصرف مكافآتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت الجمعية العامة العادية لشركة الكثيري القابضة، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما رفضت الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ذاته.

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول» أن الجمعية رفضت خلال اجتماعها إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، كما رفضت الموافقة على صرف مكافأة أعضاء المجلس بمبلغ وقدره 160 ألف ريال بواقع 40 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة، وعلى الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مساندة الإمداد المحدودة التابعة وشركة اليان للصناعة وباقي بنود الجمعية.

أبرز نتائج تصويت الجمعية:

- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2021م

- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

- عدم الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 160,000 ريال بواقع 40,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين أحمد ناصر أحمد الصائغ (من خارج المجلس) عضوا في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 13 -07- 2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 -03- 2023م؛ بدلا من عضو اللجنة السابق أشواق محمد ناصر الكثيري (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 13 -07- 2021م ويأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة

- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مساندة الإمداد المحدودة التابعة والمملوكة للشركة الأم (شركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (مشعل الكثيري، وعادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث إنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة المالكة لشركة مساندة الإمداد المحدودة بنسبة 100 % والمالكة لشركة اليان للصناعة بنسبة 99 % – علما أن التعاملات التي تمت خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بلغت 23,643,739 ريال– وهي عبارة عن (عقد توريد اسمنت سائب لمصنع الشركة بملهم ) تتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

- الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (مشعل الكثيري، وعادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة – علما أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بقيمة 25,585,928 ريالا، وبلغ رصيد هذه التعاملات آخر الفترة 47,306,124 ريالا، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وشركتها التابعة وفقا لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية

- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة