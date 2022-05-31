شكرا لقرائتكم خبر عن عكاشة والإتربى أبرزهم.. تعيين عدد من ذوى الخبرة بمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء صدور قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً رقم 1780 لسنة 2022، بتعيين عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة بمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وضمت قائمة الأعضاء المعينين كل من الدكتورة عادلة رجب الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة ونائب وزير السياحة السابق، محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، واللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والاستثمار.

جدير بالذكر أن قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار يهدف إلى إنشاء صندوق للمساهمة في الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، تطوير الخدمات والمناطق السياحية، دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، تطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.