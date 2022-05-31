شكرا لقرائتكم خبر عن «لتبقى»: «تأكد» يُسهم في كشف التلاعب في الأجهزة الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن تطبيق "تأكد" يهدف إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية.

ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين.

ويحمي التطبيق جميع المستهلكين من خلال اكتشاف الأجهزة المغشوشه فالتطبيق يبين مواصفات الجهاز الدقيقة والتي من خلاله يتضح للمستهلك حجم استهلاكه وطريقة عمله وكيفية توفيره.

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والعديد من الأجهزة والتي منها المكيفات التي يزداد عليها الاقبال خلال هذه الفترة بالتزامن مع دخول فصل الصيف.

ولدى اختيار جهاز التكييف عبر التطبيق سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجل في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

وفي حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليا في البرنامج.