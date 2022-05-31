شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج النفط الخام بأمريكا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في مارس آذار بأكثر من ثلاثة في المئة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير شهري أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع إلى حوالي 11.7 مليون برميل يوميا، من 11.3 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.

ويتعافى الإنتاج ببطء من تداعيات جائحة فيروس كورونا وما زال أقل من مستواه القياسي البالغ 12.3 مليون برميل يوميا الذي سجله في عام 2019.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام في نيو مكسيكو ارتفع إلى 1.5 مليون برميل يوميا تقريبا، وهو الأعلى على الإطلاق. وزاد الإنتاج في تكساس إلى حوالي خمسة ملايين برميل يوميا، أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضا إن الطلب على النفط والمنتجات البترولية ارتفع في مارس آذار إلى 20.5 مليون برميل يوميا، الأعلى منذ ديسمبر كانون الأول.

وأضافت أن الطلب على بنزين السيارات قفز إلى 8.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول.