شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين غرفة القاهرة التجارية والأحياء والبنوك لمساندة رواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مباحثات لتنفيذ خطة تعاون ثلاثي مع محافظة القاهرة متمثلة في كافة أحيائها، وبعض جهات التمويل من البنوك، من بينها "البنك الأهلى المصرى" لبحث سبل جديدة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين بتسكينهم فى أسواق منظمة، وتوفير التمويل اللازم لتجارتهم فى الأحياء المختلفة لضمهم لمنظومة التجارة الرسمية، ومساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة.

حيث نظّم مجلس شباب الأعمال الاقتصادي بغرفة القاهرة بتعليمات من المهندس إبراهيم العربي جلسة موسعة أمس الأحد ، شارك فيها رؤساء وممثلي بعض الأحياء بمحافظة القاهرة، من بينهم اللواء محمد عقل رئيس حي الوايلي ، والمهندس محمد عثمان رئيس حي غرب القاهرة ، والمهندس صفوت نائب عن اللواء محمد السيد مزيد رئيس حي الأزبكية ، وممثلين عن البنك الأهلي المصري وبعض شركات الدفع الإلكتروني ، وشركات التأمين على الممتلكات لمناقشة سبل التعاون في الفترة القادمة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين وإدخالهم في المنظومة التجارية الرسمية.

وافتتح الجلسة الحوارية المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة ، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء في إطار تعليمات وتكليفات المهندس إبراهيم العربي بضرورة بحث كافة السبل مع الجهات المعنية المختلفة لمساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ، والسعي لتقنين أوضاع الباعة الجائلين في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يؤدي إلى زيادة القاعدة العريضة للمنظومة التجارية الرسمية ، وهو ما يدعم الاقتصاد القومي وأن مثل هذه اللقاءات مهمة جدًا في إطار المبادرات الرئاسية الكثيرة والمتنوعة لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ، والسعي لتنفيذ خطط مستقبلية لضم الباعة الجائلين أو التجارة العشوائية للمنظومة التجارية الرسمية بما يحقق الإفادة لكافة الأطراف.

واستعرض وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادى مبادرة "طور نفسك" بمشاركة الأحياء وبعض البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات التأمين لتوفير التراخيص والتمويل اللازم، وحلول الدفع الإلكترونى والتأمين على مشروعات المشاركين فى المبادرة مشيرا إلى أن مبادرة طور نفسك هى إحدى مبادرات مجلس شباب الأعمال الاقتصادى، وتقوم على تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة القائمة رسميًا وغير الرسمية، وكذلك الناشئة، وضمها للقطاع الرسمى وترخيصها وتمويلها وميكنتها، والسعى لتوفير "عربات" المأكولات فى أماكن محددة مع ترخيصها وتمويلها وميكنتها لتوفير بدائل رسمية مرخصة للباعة الجائلين وتمويلها ، وتوفير برامج تدريبية على فنون البيع والتسويق الإلكترونى واستخدام برامج نقاط البيع والجرد البسيطة والبرامج المحاسبية مع توفير وسائل للدفع والبيع من خلال كروت الائتمان والبيع بالتقسيط لزيادة حركة البيع ودوران رأس المال، وذلك من خلال البنوك وشركات التكنولوجيا المالية المشاركة فى المبادرة.

من جانبهم، أبدى رؤساء وممثلو الأحياء استعدادهم للتعاون مع الغرفة في كافة الموضوعات المشتركة من أجل تحقيق مصلحة عامة ، وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من اللقاءات لبحث كافة سبل التعاون لمناقشة خطة عمل مكتملة الأطراف تراعي كافة الموضوعات المشتركة.

وعلى نفس السياق، أكد مسئولو البنك الأهلى أن كافة برامج البنك ومنتجاته مُتاحة للمشاركة مع الغرفة في خططها التطويرية من خلال التمويل والاستشارات ودراسات الجدوى وغيرها من المساهمات المهمة من البنك ، حيث إن هناك أكثر من 28 منتجًا للبنك وبأقل تفاصيل مستندية مطلوبة ، وأيضًا أقل فائدة ممكنة.

وفى نفس الاتجاه أشار ممثلو شركات الدفع الإلكتروني وشركات التأمين إلى مشاركتهم وبمميزات تفيد الغرفة ومنتسبيها ، وترسخ مبدأ الشراكة في تقديم خدمات مجتمعية تفيد كافة الأطراف.