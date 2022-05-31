شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 15 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال شهر مايو على رأسها "السيارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات شهر مايو الماضي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 16%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 12.5%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 11.1%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 9.2%، وهبط قطاعي الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، بنسبة 8.9%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 8.8%.

كما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 7.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.2%، يليه قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 5.6%، وانخفض قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 3.8%، 3.5%، على التوالي، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.9%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.6%، فيما ارتفع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.6%، 0.2%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 8.13% ليغلق عند مستوى 10150.05 نقطة، خلال جلسات شهر مايو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.91% ليغلق عند مستوى 1744.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.04% ليغلق عند مستوى 2621.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.15% ليغلق عند مستوى 12430.77 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 5.60% ليغلق عند مستوى 3675.23 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 49.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 665.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 6.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 419.9 مليار جنيه إلى 386.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 124.3 مليار جنيه إلى 114.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 544.2 مليار جنيه إلى 501.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.9%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.