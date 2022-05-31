شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية: عقوبات على 90% من واردات الطاقة من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إنهم لا يفرضون عقوبات على المنتجات الغذائية، موضحا أن روسيا تتحمل مسؤولية أزمة الغذاء في العالم.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفى، أنه يجب بحث العقوبات على قطاع المال في روسيا، مشيرة إلى أن هناك عقوبات على 90% من واردات الطاقة من روسيا.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: نحتاج لتوزيع عادل لواردات الغاز القادمة لأوروبا، موضحة أن روسيا أوقفت ضخ الغاز لدول أوروبية.

وفى وقت سابق أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي عثر في آزوفستال على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا أوكرانيا وتحتها 4 عبوات ناسفة وألغام.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عثور الجيش الروسي على شاحنة نقل عليها جثث 152 مقاتلا أوكرانيا في آزوفستال، وكان تحت الجثث 4 عبوات ناسفة وألغام.

وقالت الدفاع في بيانها نقلا عن أسرى مسلحي آزوف إن تلغيم الجثث التي تُركت في آزوفستال تم بناء على تعليمات من كييف، من أجل توجيه مزيد من الاتهامات للجانب الروسي.

وأوضحت الدفاع الروسية أن هناك هدفين من التلغيم، الأول إلحاق الضرر بالقوات الروسية، والثاني هو محو أي أثر لهوية القتلى وتصنيفهم في عداد المفقودين كي تتجنب كييف دفع تعويضات لذويهم.