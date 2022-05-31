الأعلى فائدة في السوق بـ15 %.. تعرف على تفاصيل وشروط شراء شهادة بنك ناصر الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بنك ناصر الإجتماعي، عن طرح شهادة إدخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا؛ حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية والاستمرار في سياستة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لتنشيط الفكر الإدخاري.
ما هي تفاصيل وشروط الشهادة؟
- قيمة الشهادة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفتها.
-يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع.
-يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
- يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك.
وقرر كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، إيقاف شهادة الـ18%، بعد تحقيق المستهدف منها بمبلغ حوالى 750 مليار جنيه.
كما قرر البنكان زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات عند التجديد أو الشراء لتصبح بعائد سنوى 14% بدلا من 11% ويصرف العائد شهريا.
وبلغت حصيلة شهادة الـ18% مبلغ 515 مليار جنيه لدى البنك الأهلى المصرى، و240 مليار جنيه لدى بنك مصر منذ إصدارهما فى 21 مارس.