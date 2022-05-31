شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات ريال.. 139 مليون عملية لنقاط البيع بالمملكة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3,356,000، بقيمة 347,308,000 ريال

- بلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6,683,000، بقيمة 589,895,000 ريال

حققت 139,381,000 عملية لنقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 22 مايو حتى 28 مايو 2022م، 10,970,997,000 ريال، مقابل 8,810,663,000 ريال عن الفترة نفسها السابقة.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 3,983,000 بقيمة 642,217,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,034,000، بقيمة 380,172,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 79,000 بقيمة 95,959,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 812,000 بقيمة 360,741,000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12,147,000 بقيمة 709,290,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7,498,000 بقيمة 796,587,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 904,000 بقيمة 290,742,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 672,000 بقيمة 248,927,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1,075,000 بقيمة 88,578,000 ريال.

كما بلغ عدد العمليات في المجوهرات 199,000 بقيمة 220,243,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 16,137,000 بقيمة 1,158,994,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2,024,000، بقيمة 253,767,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 40,646,000، بقيمة 1,628,420,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 32,665,000 ، بقيمة 1,735,492,000 ريال.

فيما بلغ عدد العمليات في الاتصالات 424,000 بقيمة 92,713,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1,931,000، بقيمة 641,272,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 17,151,000 ، بقيمة 1,626,883,000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 37,287,000 بقيمة 3,356,609,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5,529,000، بقيمة 387,103,000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6,015,000 ، بقيمة 407,260,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3,161,000، بقيمة 218,328,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2,647,000، بقيمة 190,394,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2,509,000، بقيمة 175,280,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3,433,000 ، بقيمة 272,101,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3,356,000، بقيمة 347,308,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6,683,000، بقيمة 589,895,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 19,725,000، بقيمة 1,682,148,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 49,035,000 بقيمة 3,344,572,000 ريال.