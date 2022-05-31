أعلى عائد بالسوق.. بنك ناصر يطرح شهادة إدخار جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بنك ناصر الإجتماعي، عن طرح شهادة إدخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا؛ حرصا من البنك علي منح اعلي عائد بالسوق المصرفية والاستمرار في سياستة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لتنشيط الفكر الإدخاري.

وأفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إن قيمة الشهادة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفتها ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك، مؤكدا أنه في ضوء الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة وخاصة ذوي الفضل من كبار السن بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالي ولتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنه وتوفير حياة كريمة وتقديم كل انواع الدعم لهم تقرر زيادة العائد علي شهادة رد الجميل لكبار السن ذات آجال 3 سنوات بعائد 15.25% سنويا و 14.25% شهريا.