شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مؤشرات لنتائج أعمال المصرية للاتصالات خلال أول 3 شهور فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الشركة المصرية للاتصالات، نموًا في الإيرادات بنسبة 12% لتسجل 9.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، وجاءت أبرز مؤشرات نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري وهي:

1- بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالنمو في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74% من إجمالي النمو في الإيرادات، متبوعة بالزيادة في إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.

2- أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 11%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 14%، ومشتركي المحمول بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعدد مشتركين تجاوز 10 مليون مشترك.

3- بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.6 مليار جنيه محققًا هامش ربح قوي قدره 38% في ضوء نمو الإيرادات والجهود المستمرة لترشيد النفقات.

4- بلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.4 مليار جنيه مسجلا انخفاضًا قدره 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لبعض العناصر غير التشغيلية.

5- بتحييد أثر تلك العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في بعض المعالجات المحاسبية الاستثنائية لشركة فودافون مصر والمخصصات والاضمحلال، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة، يستقر صافي الربح عند مبلغ 1.7 مليار جنيه مماثلا لنفس الفترة من العام السابق.

6- مثلت النفقات الرأسمالية نسبة 16% من إجمالي الإيرادات المحققة، كما بلغت النفقات الرأسمالية المدفوعة 4.8 مليار جنيه متضمنة القسط الثاني من قيمة الترددات التي حصلت عليها الشركة مؤخرا.

7- سجل صافي الدين مبلغ 17.3 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي قدرها 1.2 مرة مقارنة بـ 0.9 مرة في عام 2021 نتيجة لتغير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وبتحييد أثر التغير في سعر الصرف تصل النسبة إلى 1.1 مرة، بينما انخفض معدل الفائدة الفعلي ليصل إلى 4.6%.