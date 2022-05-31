شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم 1803 لسنة 2022 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة، لتكون برئاسة مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وعضوية كل من ممثل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ومعاوني وزير السياحة والآثار لشئون الطيران والترويج، وشئون السياحة الخارجية.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1800 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها،

وسوف تتولى الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال وملفات الموضوعات المعروضة على اللجنة الوزارية للسياحة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

ونص القرار أيضا على أن للأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة لإنجاز أعمالها.

جدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر أيضاً قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها، لتكون برئاسة سيادته، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الموارد المائية والري، السياحة والآثار، الثقافة، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الصحة والسكان، البيئة، النقل، والطيران المدني، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

ونص القرار أن يكون وزير السياحة والآثار مقرراً للجنة، ويقترح ميعاد انعقادها ويضع جدول أعمالها، وأن ترفع اللجنة الوزارية تقريراً سنوياً بأعمالها في يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.