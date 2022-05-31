شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يعرض تقريرا مفصلا عن فرص تنمية الصادرات المصرية لبولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تقرير لجنة الأبحاث والمستشارين حول العلاقات التجارية المصرية البولندية وفرص زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وفرص المنتجات المصرية في الأسواق البولندية عقب التراجع المتوقع لواردات بولندا من أسواق روسيا وأوكرانيا، والذي كان العربي قد أصدر تكليفات باعداده علي هامش أعمال منتدى الأعمال المشترك لتوفير المعلومات الدقيقة للمجتمع التجاري بالبدين لطرح كافة الفرص الواقعية لزيادة التبادل التجاري المباشر .

وأوضح العربي أن التجارة البينية المصرية - البولندية قد حققت حوالي 60% ارتفاعا خلال العام الماضي 2021 مقارنة بعام 2020، مشيرا الي أن هناك فرصا واعدة لتنمية العلاقات التجارية خاصة مع وجود ميزة تفضيلية للمنتجات المصرية في العديد من السلع التي تراجعت صادراتها من أسواق روسيا وأوكرانيا الي الأسواق البولندية وعلي رأسها منتجات البلاستيك والألومنيوم والأسمدة والمنتجات الزراعية والأثاث ومنتجات الأخشاب والسيراميك والمعدات الطبية.

وأشار العربي الي أن الاتحاد سيبدأ في مخاطبة الشعب النوعية العامة الخاصة بتلك القطاعات للبدء في لقاءات عمل مباشرة مع الجانب البولندي من خلال كافة الكيانات التجارية المشتركة لتنمية الصادرات المصرية , ودعم المبادرات الحكومية بمضاعفة الصادرات للأسواق العالمية .

وجاء نص التقرير التوضيحي للعلاقات التجارية والميزان التجاري المشترك الذي أعدته مجموعة ثينك تانك للأبحاث الاقتصادية والذي تلقاه المهندس إبراهيم العربي ويتضمن الآتي :

تحتل مصر المركز ال 59 ضمن قائمة أكبر الاقتصادات تصديرا في العالم، وفي عام 2021 ، صدرت مصر بحوالي 40.7 مليار دولار وبلغ اجمالي وارداتها 73.7 مليار دولار، مما أدى إلى ميزان تجاري سلبي قدره 33.07 مليار دولار في عام 2021، كان الناتج المحلي الإجمالي لمصر 396 مليار دولار وتصدر مصر 253 منتجًا بميزة نسبية.

وحول بيانات التجارة الخارجية لبولندا:

فتحتل بولندا في المركز الـ22 ضمن أكبر الاقتصادات تصديرا في العالم . في عام 2021 ، صدرت بولندا 317.8 مليار دولار وبلغ حجم وارداتها حوالي 335.4 مليار دولار، مما أدى إلى ميزان تجاري سلبي قدره 17.6 مليار دولار في عام 2021 ، يقدر الناتج المحلي الإجمالي لبولندا 625 مليار دولار، وتصدر بولندا 439 منتجًا بميزة نسبية.

حول الميزان التجاري بين مصر وبولندا:

بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 720 مليون دولار ويقدر الميزان التجاري بين البلدين 91.878 مليون دولار في عام 2021 مقارنة بـ 176.24 مليون دولار في عام 2020 لصالح بولندا .

بلغت الصادرات المصرية إلى بولندا 308.23 مليون دولار عام 2021 مقابل 195.16 مليون دولار عام 2020.

وبلغت صادرات بولندا إلى مصر 400 مليون دولار عام 2021 مقابل 371.4 مليون دولار عام 2020.

وتعد مصر السوق الرابع للصادرات البولندية إلى إفريقيا ,بينما تعد بولندا السوق الثالث عشر للصادرات المصرية ضمن دول الاتحاد الأوروبي .

تتركز أهم الصادرات المصرية إلى بولندا:

1- بلغت صادرات المنتجات البلاستيكية 67.36 مليون دولار عام 2021 مقابل 34.15 مليون دولار عام 2020.

2- بلغت قيمة صادرات الفاكهة الصالحة للأكل 40.76 مليون دولار عام 2021 مقابل 25.29 مليون دولار عام 2020.

3- بلغت صادرات منتجات الألمنيوم 25.65 مليون دولار عام 2021 مقابل 13.58 مليون دولار عام 2020.

4- بلغت قيمة صادرات المنسوجات 38.6 مليون دولار عام 2021 مقابل 37.2 مليون دولار عام 2020.

5- بلغت صادرات المنتجات الزجاجية 14.54 مليون دولار مقابل 10.73 مليون دولار عام 2020.

أهم الصادرات من بولندا إلى مصر:

1-بلغت واردات الفاكهة 80.21 مليون دولار عام 2021 مقابل 40.72 مليون دولار عام 2020.

2- بلغت واردات الآلات 59.56 مليون دولار عام 2021 مقابل 47.97 مليون دولار عام 2020.

3- بلغت واردات الآلات الكهربائية 35.65 مليون دولار عام 2021 مقابل 26.96 مليون دولار عام 2020.

4- بلغت واردات السكر 20.85 مليون دولار عام 2021 مقابل 11.57 مليون دولار عام 2020.

5-بلغت واردات السيارات 18.1 مليون دولار عام 2021 مقابل 72.09 مليون دولار عام 2020.

وحول واردات بولندا من أسواق روسيا وأوكرانيا:

نظرا لتصاعد التوتر السياسي علي الساحة الروسية –الأوكرانية و ما ترتب عليها من عقوبات اقتصادية علي الأسواق الروسية تأثرت التجارة المباشرة على العديد من السلع الموردة من روسيا وأوكرانيا إلى بولندا ، بما يخلق فرصا محتملة للمنتجات المصرية مثل الغاز والحديد والصلب والبلاستيك والالمنيوم والأسمدة ومنتجات السيراميك والأثاث .

وحول واردات بولندا من روسيا:

بلغت واردات بولندا من روسيا20.11 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ 11.52 دولار في عام 2020

وجاءت أهم الواردات طبقا للترتيب الأتي :

1- الوقود المعدني والغاز 10.58 مليار دولار عام 2021 مقابل 7.31 مليار دولار عام 2020.

2- الحديد والصلب 1.22 مليار دولار عام 2021 مقابل 593 مليون دولار عام 2020.

3- البلاستيك 498 مليون دولار عام 2021 مقابل 145 مليون دولار عام 2020.

4- الألمنيوم 407 مليون دولار عام 2021 مقابل 376 مليون دولار عام 2020.

5- أسمدة 360 مليون دولار عام 2021 مقابل 256 مليون دولار عام 2020.

وحول واردات بولندا من أسواق أوكرانيا:

بلغت واردات بولندا من أوكرانيا 5 مليارات دولار في عام 2021 مقارنة بـ 2.97 مليار دولار في عام 2020.

وجاءت أهم الواردات طبقا للترتيب الأتي :

1- الحديد والصلب 1.45 مليار دولار عام 2021 مقابل 397 مليون دولار عام 2020.

2- أثاث 243 مليون دولار عام 2021 مقابل 165 مليون دولار عام 2020.

3- البلاستيك 125 مليون دولار عام 2021 مقابل 48 مليون دولار عام 2020.

4- سيراميك 34 مليون دولار عام 2021 مقابل 24 مليون دولار عام 2020.

5- تجهيز الخضار 34 مليون دولار عام 2021 مقابل 31 مليون دولار عام 2020.