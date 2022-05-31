شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية معادن» توافق على زيادة رأس المال 24.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة معادن على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100 % عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة 12.305 مليار ريال من الاحتياطي النظامي، وجزء من الأرباح المبقاة، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 24.611 مليار ريال، مع منح سهمًا واحدًا لكل سهم، فيما بلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 2.461.182 مليون سهم.

جاء ذلك خلال إعلان الشركة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ووافقت الجمعية على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، والموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي للمنتهي، إضافة إلى الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعد توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ذاته.

كما وافق المجلس على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر، والموافقة على صرف مبلغ 5.430 مليون ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.