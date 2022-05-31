شكرا لقرائتكم خبر عن «كي بي إم جي» مراجعا لحسابات «سيرا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة مجموعة «سيرا» القابضة، على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، فيما وافق على تقرير مراجع الحسابات الخارجي، والموافقة على القوائم المالية للسنة المالية، إضافة على الموافقة على تعيين شركة «كي بي إم جي» مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين، بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022، والربع الأول من العام المالي 2023، وتحديد أتعابه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين الماضي، بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول.

ووافق المجلس على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.